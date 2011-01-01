Деньги под залог недвижимости от 15,99% годовых в Казани

Оставьте заявку на получение денег под залог недвижимости
Почему люди доверяют компании «НКТ»
В качестве залога принимаем
Порядок получения ссуды
Требования к заемщику
- Возраст заемщика – от 21 года до 65 лет
- Гражданство – РФ
- Место проживания – Татарстан
- Отношение к залогу – собственник
- Подтверждение доходов и поручители – не требуются
- Кредитная история – не важно
Критерии для получения частного займа очень просты. Для этого нужно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации. Вы сможете взять ссуду срочно, без поручителей и большого пакета ненужных справок и документов! Мы можем рассмотреть выдачу займа без подтверждения дохода. Нужно проживать на территории региона, где собираетесь получить займ, не менее 1 года. Заявки на оформление ссуды под залог недвижимости могут подавать лица в возрасте от 21 года до 65 лет.
Требования к объекту недвижимости
- Квартира
- Дом
- Земельный участок
Документы для получения займа
Компания «НКТ» предлагает выгодные условия ссуд для своих клиентов. Срочно оформить получение денег под залог доли в недвижимости сегодня просто, быстро и удобно. Зайдя на сайт нашей компании, можно оставить заявку. И в течение короткого времени наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей, заполнения анкеты. Не забудьте только подготовить паспорт. А для получения займа под залог недвижимости нужны документы на закладываемое имущество.
Оставьте заявку на получение денег под залог недвижимости
Условия получения займа
- Сумма займа под залог – от 200 тысяч рублей
- Максимальный срок займа – до 15 лет
- Процентная ставка – от 1,3 процента в месяц
- Досрочное погашение – без штрафов и комиссии
Для тех, кому нужны деньги здесь и сейчас, компания предоставит возможность оформить кредит под залог недвижимости. Залог недвижимости - надежный и выгодный способ быстро получить наличные без поручителей и справок о личных доходах.
Срок кредита при этом определяется самим заемщиком, а процентная ставка высчитывается индивидуально для каждого клиента. Рассмотрение и подтверждение заявки происходит в течение 2-х часов после внесения начальных документов. Чтобы получить ссуду под залог квартиры необходимо предоставить следующие документы: договор купли-продажи (договор дарения) недвижимости, свидетельство или выписку, а также копию паспорта собственника.
Предметы залога
Займ под залог недвижимости выдается под следующее обеспечение: квартиры, дома, коммерческая (нежилая) недвижимость, земельные участки, с условием, что они являются собственностью клиента.
Финансовые операции в нашей компании абсолютно безопасны. Компания не осуществляет операции по скупке недвижимости. Клиент не продает свое недвижимое имущество, а закладывает его и имеет возможность вернуть его в свою собственность.
Оформление кредитного договора и его продление
С заемщиком оформляется кредитный договор (договор займа-залога) на необходимую клиенту сумму, в котором четко прописаны все условия и параметры кредитования. Один экземпляр поучает заемщик, а второй остается в финансовой организации. В день истечения срока займа клиент посещает компанию, предъявив все необходимые документы, оплачивает взятый кредит и проценты по нему, после чего снимается обременение с недвижимости.
Если клиент не может в срок погасить задолженность, то компания предоставит возможность оформления перезалога. В этом случае клиент должен оплатить накопившиеся за отведенный срок проценты по кредиту, а договор займа продлить еще на 1 год.
Получение денег под залог имущества в нашей компании выгодно, быстро, полностью безопасно и является лучшей альтернативой банковским или частным кредитам. ООО «НКТ» всегда протянет клиентам в Казани надежную руку в самый необходимый момент.
Деньги под залог недвижимости в «НКТ» - срочно
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Популярные вопросы о получении займа
- в любом из офисов, расположенных в городе Казань. С собой необходимо иметь паспорт;
- в любом банке безналичным переводом на расчетный счет «НКТ». Нужно иметь с собой паспорт, реквизиты компании, информация о договоре и сумме задолженности.
Таким образом, внесенная к оплате сумма должна включать % за пользование микрозаймом в течение данного периода. Дополнительную комиссию, связанную с переводом денежных средств уточнять в выбранном Вами банке.