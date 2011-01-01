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Деньги под залог недвижимости от 15,99% годовых в Казани

Выдача займов под залог недвижимости от 15,99% годовых

Под залог квартиры
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Почему люди доверяют компании «НКТ»

Займ на любые цели

Займ на любые цели

Только паспорт и документы на имущество: без поручителей

Только паспорт и документы на имущество: без поручителей

Заем любого имущества

Заем любого имущества

Решение за 1 день

Решение за 1 день

В качестве залога принимаем

Квартира
Дом
Земля
Нежилая недвижимость

Порядок получения ссуды

Шаг 1
Заявка Заявка
Заявка
Шаг 2
Анкета Анкета
Анкета
Шаг 3
Документы Документы
Документы
Шаг 4
Рассмотрение Рассмотрение
Рассмотрение
Шаг 5
Обременение на залог Обременение на залог
Обременение на залог
Шаг 6
Выдача Выдача
Выдача
Ее можно заполнить, не выходя из дома, в он-лайн режиме, либо по телефону, а также есть возможность оформления в офисе.
Ее можно заполнить в офисе.
Кроме заявления - анкеты, необходимо иметь при себе документы на имущество. А именно – договор купли-продажи, дарения, мены, долевого участия в строительстве, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о государственной регистрации права, Выписка из ЕГРН).
Заявка рассматривается в течение 3 дня.
После успешной регистрации на залог накладывается обременение.
После регистрации документов и залога в Росреестре выдается нужная сумма

Требования к заемщику

  • Возраст заемщика – от 21 года до 65 лет
  • Гражданство – РФ
  • Место проживания – Татарстан
  • Отношение к залогу – собственник
  • Подтверждение доходов и поручители – не требуются
  • Кредитная история – не важно

Критерии для получения частного займа очень просты. Для этого нужно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации. Вы сможете взять ссуду срочно, без поручителей и большого пакета ненужных справок и документов! Мы можем рассмотреть выдачу займа без подтверждения дохода. Нужно проживать на территории региона, где собираетесь получить займ, не менее 1 года. Заявки на оформление ссуды под залог недвижимости могут подавать лица в возрасте от 21 года до 65 лет.

Требования к объекту недвижимости

Рассматриваются заявки на займ денег под залог следующих типов недвижимости
  • Квартира
  • Дом
  • Земельный участок

Документы для получения займа

Документы

Компания «НКТ» предлагает выгодные условия ссуд для своих клиентов. Срочно оформить получение денег под залог доли в недвижимости сегодня просто, быстро и удобно. Зайдя на сайт нашей компании, можно оставить заявку. И в течение короткого времени наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей, заполнения анкеты. Не забудьте только подготовить паспорт. А для получения займа под залог недвижимости нужны документы на закладываемое имущество.

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Условия получения займа

  • Сумма займа под залог – от 200 тысяч рублей
  • Максимальный срок займа – до 15 лет
  • Процентная ставка – от 1,3 процента в месяц
  • Досрочное погашение – без штрафов и комиссии

Для тех, кому нужны деньги здесь и сейчас, компания предоставит возможность оформить кредит под залог недвижимости. Залог недвижимости - надежный и выгодный способ быстро получить наличные без поручителей и справок о личных доходах.

Срок кредита при этом определяется самим заемщиком, а процентная ставка высчитывается индивидуально для каждого клиента. Рассмотрение и подтверждение заявки происходит в течение 2-х часов после внесения начальных документов. Чтобы получить ссуду под залог квартиры необходимо предоставить следующие документы: договор купли-продажи (договор дарения) недвижимости, свидетельство или выписку, а также копию паспорта собственника.

Предметы залога

Займ под залог недвижимости выдается под следующее обеспечение: квартиры, дома, коммерческая (нежилая) недвижимость, земельные участки, с условием, что они являются собственностью клиента.

Финансовые операции в нашей компании абсолютно безопасны. Компания не осуществляет операции по скупке недвижимости. Клиент не продает свое недвижимое имущество, а закладывает его и имеет возможность вернуть его в свою собственность.

Оформление кредитного договора и его продление

С заемщиком оформляется кредитный договор (договор займа-залога) на необходимую клиенту сумму, в котором четко прописаны все условия и параметры кредитования. Один экземпляр поучает заемщик, а второй остается в финансовой организации. В день истечения срока займа клиент посещает компанию, предъявив все необходимые документы, оплачивает взятый кредит и проценты по нему, после чего снимается обременение с недвижимости.

Если клиент не может в срок погасить задолженность, то компания предоставит возможность оформления перезалога. В этом случае клиент должен оплатить накопившиеся за отведенный срок проценты по кредиту, а договор займа продлить еще на 1 год.

Получение денег под залог имущества в нашей компании выгодно, быстро, полностью безопасно и является лучшей альтернативой банковским или частным кредитам. ООО «НКТ» всегда протянет клиентам в Казани надежную руку в самый необходимый момент.

Деньги под залог недвижимости в «НКТ» - срочно

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заявка рассматривается за 1 день
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Удобно
заявку можно подать как в интернете, так и в офисе
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Честно
работаем по ФЗ

Отзывы клиентов

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Об этой компании узнала буквально недавно. Для меня такие микрофинансовые компании друг от друга ничем не отличаются. Но про «НКТ» я решила узнать поподробнее. Изучила документацию, ознакомилась с сотрудниками. Только после того, как узнала, что они работают по федеральному закону, решила довериться, и не ошиблась. Уже успела воспользоваться услугами «НКТ».
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Близкие мне люди уже давно имеют  дело с данной организацией. В то время, как была у них в гостях, они успели прожужжать мне все уши. Также не забыли сказать, что мол «Если понадобятся деньги, ты знаешь куда обращаться». Моей подруге нужна была срочная сумма денег, не маленькая сумма. Пришлось попробовать эту услугу «НКТ» «в своей шкуре». Сотрудники компании доходчиво объяснили нам о нужных документах, порядке и времени денег. Мы остались довольны.
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Я очень интересуюсь такими финансовыми организациями. В моей душе живет бухгалтер. Обычно люблю изучать сайты таких микрофинансовых компаний. Однажды увидела сайт «НКТ», увидела, что работают они по федеральному закону, решила позвонить, уточнить. Что и требовалось доказать. Все по-честному. Сотрудники оказывают два вида услуг. Одной уже благополучно воспользовалась: получила деньги в день подачи заявления. Это не может не радовать!

Популярные вопросы о получении займа

Как оплатить займ под залог недвижимости?
Существует 2 способа погашения займа:
  • в любом из офисов, расположенных в городе Казань. С собой необходимо иметь паспорт;
  • в любом банке безналичным переводом на расчетный счет «НКТ». Нужно иметь с собой паспорт, реквизиты компании, информация о договоре и сумме задолженности.
Может ли другой человек погасить займ вместо меня?
Да, но он должен иметь с собой паспорт, а также знать номер Вашего договора займа и сумму задолженности.
Можно ли оплатить займ досрочно?
Да. тогда производится перерасчет процентов за пользование займом на дату фактической оплаты. За досрочное погашение займа не взимаются дополнительные платежи.
Что делать, если не удается прийти в офис день оплаты?
Можно оплатить безналичным переводом. Также другой человек может оплатить за Вас. При выборе безналичного перевода необходимо учитывать, что поступление банковского перевода занимает около 3х дней
Таким образом, внесенная к оплате сумма должна включать % за пользование микрозаймом в течение данного периода. Дополнительную комиссию, связанную с переводом денежных средств уточнять в выбранном Вами банке.

Документы НКТ

Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита (займа) с обеспечением в виде недвижимости

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