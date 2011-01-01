Деньги под залог недвижимости от 15,99% годовых в Казани

Сумма займа под залог – от 200 тысяч рублей

Максимальный срок займа – до 15 лет

Процентная ставка – от 1,3 процента в месяц

Досрочное погашение – без штрафов и комиссии

Для тех, кому нужны деньги здесь и сейчас, компания предоставит возможность оформить кредит под залог недвижимости. Залог недвижимости - надежный и выгодный способ быстро получить наличные без поручителей и справок о личных доходах.

Срок кредита при этом определяется самим заемщиком, а процентная ставка высчитывается индивидуально для каждого клиента. Рассмотрение и подтверждение заявки происходит в течение 2-х часов после внесения начальных документов. Чтобы получить ссуду под залог квартиры необходимо предоставить следующие документы: договор купли-продажи (договор дарения) недвижимости, свидетельство или выписку, а также копию паспорта собственника.

Предметы залога

Займ под залог недвижимости выдается под следующее обеспечение: квартиры, дома, коммерческая (нежилая) недвижимость, земельные участки, с условием, что они являются собственностью клиента.

Финансовые операции в нашей компании абсолютно безопасны. Компания не осуществляет операции по скупке недвижимости. Клиент не продает свое недвижимое имущество, а закладывает его и имеет возможность вернуть его в свою собственность.

Оформление кредитного договора и его продление

С заемщиком оформляется кредитный договор (договор займа-залога) на необходимую клиенту сумму, в котором четко прописаны все условия и параметры кредитования. Один экземпляр поучает заемщик, а второй остается в финансовой организации. В день истечения срока займа клиент посещает компанию, предъявив все необходимые документы, оплачивает взятый кредит и проценты по нему, после чего снимается обременение с недвижимости.

Если клиент не может в срок погасить задолженность, то компания предоставит возможность оформления перезалога. В этом случае клиент должен оплатить накопившиеся за отведенный срок проценты по кредиту, а договор займа продлить еще на 1 год.

Получение денег под залог имущества в нашей компании выгодно, быстро, полностью безопасно и является лучшей альтернативой банковским или частным кредитам. ООО «НКТ» всегда протянет клиентам в Казани надежную руку в самый необходимый момент.